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20:40, 3 апреля 2023Силовые структуры

Россиянку застрелили из-за квартирного спора и сбросили тело в колодец

Жительницу Волгограда застрелили из-за квартирного спора и сбросили тело в колодец

Кадр: СУ СКР

В Волгограде по подозрению в убийстве 61-летней местной жительницы задержали 62-летнего мужчину и его 50-летнего знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

На допросе старший из фигурантов рассказал следователям, что запланировал убийство женщины из-за желания завладеть ее квартирой, из-за которой они долго судились. 30 марта во дворе дома № 30 на улице Новодвинской подельники подкараулили россиянку, возвращавшуюся с работы. Один из мужчин выстрелил ей в голову. Затем сообщники поместили тело женщины в автомобиль, отвезли на пустырь в поселок Селезневка и сбросили в колодец.

1 апреля в полицию обратилась сестра погибшей. Она сказала, что женщина не вернулась домой с работы. По камерам видеонаблюдения сотрудники СКР выяснили, что последний раз потерпевшую видели на Новодвинской улице. Во время осмотра двора были найдены ее личные вещи, а также следы крови.

Предполагаемые убийцы были пойманы по горячим следам. Один из них рассказал, где спрятано тело.

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Елизавета Новикова
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