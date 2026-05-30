Стало известно об освобождении россиянки после аферы с оборотом почти в миллиард рублей

Мошенница Фелонюк из финансовой пирамиды Smart Buyers досрочно вышла из колонии

Из женской колонии вышла на свободу бывшая участница финансовой пирамиды Smart Buyers Анастасия Фелонюк после отбытия двухлетнего срока. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Женщина, осужденная за мошенничество в декабре 2024 года на 3,5 года лишения свободы, освободилась досрочно. Наказание она отбывала в мордовской женской ИК-2.

Крупная финансовая пирамида с 2020-го по 2021 год выманила у россиян почти миллиард рублей. Фелонюк вместе с сообщниками использовала популярных блогеров для продвижения мошеннической схемы, обещая до 100 процентов дохода от закупки медицинского оборудования. В итоге жертвами Smart Buyers стали 2875 человек из 15 регионов России, которые отдали аферистам 915 миллионов рублей.

После разоблачения мошенничества Фелонюк объявили в розыск. Ее задержали в 2023 году. Ее адвокаты настаивали в суде, что Анастасия якобы получала минимальные проценты, а миллионы заработали организаторы пирамиды. Тем не менее она признала вину и заключила досудебное соглашение.

Всего по делу о финансовой пирамиде были задержаны 18 человек, в том числе пять организаторов. Им вменили мошенничество, организацию преступного сообщества, а также отмывание преступных доходов.

Ранее Центральный Банк России заявил о росте числа нелегальных кредиторов и псевдоинвестиционных проектов, в том числе финансовых пирамид.