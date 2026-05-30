Стало известно об освобождении россиянки после аферы с оборотом почти в миллиард рублей

Из женской колонии вышла на свободу бывшая участница финансовой пирамиды Smart Buyers Анастасия Фелонюк после отбытия двухлетнего срока. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Женщина, осужденная за мошенничество в декабре 2024 года на 3,5 года лишения свободы, освободилась досрочно. Наказание она отбывала в мордовской женской ИК-2.
Крупная финансовая пирамида с 2020-го по 2021 год выманила у россиян почти миллиард рублей. Фелонюк вместе с сообщниками использовала популярных блогеров для продвижения мошеннической схемы, обещая до 100 процентов дохода от закупки медицинского оборудования. В итоге жертвами Smart Buyers стали 2875 человек из 15 регионов России, которые отдали аферистам 915 миллионов рублей.
После разоблачения мошенничества Фелонюк объявили в розыск. Ее задержали в 2023 году. Ее адвокаты настаивали в суде, что Анастасия якобы получала минимальные проценты, а миллионы заработали организаторы пирамиды. Тем не менее она признала вину и заключила досудебное соглашение.
Всего по делу о финансовой пирамиде были задержаны 18 человек, в том числе пять организаторов. Им вменили мошенничество, организацию преступного сообщества, а также отмывание преступных доходов.
Ранее Центральный Банк России заявил о росте числа нелегальных кредиторов и псевдоинвестиционных проектов, в том числе финансовых пирамид.