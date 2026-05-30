Глава католиков России объяснил причину ухода с поста

Архиепископ Павел Пецци: Состояние здоровья не позволяет мне управлять епархией

Глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци объяснил причину своего ухода с поста после 19 лет служения состоянием здоровья. Его слова цитирует «Коммерсантъ».

«Некоторое время назад мне стало ясно, что состояние моего здоровья не позволяет мне как должно управлять этой возлюбленной, прекрасной епархией. Хочу здесь снова повторить это, чтобы не распространялись теории заговора и ложные слухи», — написал он.

По его словам, теперь Бог просит «что-то другое» у него. Архиепископ останется жить Москве и будет служить здесь в другом качестве — епископа на покое. Павел Пецци попросил прихожан молиться о нем — «как вы трогательно и прекрасно делали это в течение этих почти 19 лет моего служения».

«В жизни нашей церкви и в моей жизни было множество больших и радостных событий, была и борьба, и печаль, и скорбь. Но главное, что я снова и снова открывал для себя и старался помочь открыть другим — это то, что церковь прежде всего и больше всего — это общение и единство», — отметил Павел Пецци.

«А главный враг дружбы — это дьявол, dia-bolos, тот, кто стремится "разбросать", отделить нас друг от друга, распространяет ложь и даже не обязательно ненависть, но — "нелюбовь", равнодушие и презрение друг к другу, что, может быть, даже еще хуже. Главное оружие против этого — прощение», — напомнил он.

В 2024 году стало известно о госпитализации владыки Павла. Он попал в больницу из-за проблем с кишечником. Как сообщил генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов, сейчас решается вопрос об операции.