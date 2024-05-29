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21:40, 29 мая 2024Россия

Глава Конференции католических епископов России попал в больницу

Глава Конференции католических епископов России Павел Пецци госпитализирован
Павел Пецци

Павел Пецци. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци госпитализирован. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что владыка Павел попал в больницу из-за проблем с кишечником. Как сообщил генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов, сейчас решается вопрос об операции.

Ранее стало известно, что советский и российский актер Александр Михайлов, сыгравший главную роль в фильме «Любовь и голуби», был госпитализирован с кинофестиваля в Чите.

20 мая сообщалось, что певец Николай Носков повторно заболел пневмонией. До этого стало известно о резком ухудшении состояния здоровья артиста. Уточнялось, что это связано с приемом сильнодействующих препаратов.

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      Юлия Мискевич
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