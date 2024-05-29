Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:48, 29 мая 2024Культура

Звезду фильма «Любовь и голуби» госпитализировали с кинофестиваля

Актер Александр Михайлов попал в больницу в Чите из-за высокой температуры

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Советский и российский актер Александр Михайлов, сыгравший главную роль в фильме «Любовь и голуби», был госпитализирован с кинофестиваля в Чите. Об этом пишет Telegram-канал Chita.ru.

Актер, который прибыл в город на открытие ХI Забайкальского международного кинофестиваля, попал в больницу из-за высокой температуры. Отмечается, что у него подозревают пневмонию. «Человек уставший, он же с Владивостока прилетел, не спал несколько суток. Пусть лучше отдохнет и подлечится. Все анализы взяли, завтра врачи скажут, что случилось», — поделился водитель артиста.

По словам министра здравоохранения Забайкальского края Оксаны Немакиной, на данный момент Михайлов находится в 1-й городской больнице, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Ранее помощник тяжелобольного музыканта Николая Носкова Ильфат раскрыл подробности состояния заслуженного артиста России и экс-участника группы «Парк Горького».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Москалькова удивлена отказом суда выпустить генерала Попова из СИЗО. Она пообещала изучить дело авторитетного военного

      Создатель «Ведьмака» пообещал чаще выпускать крупные игры

      В Иране исключили падение вертолета президента из-за диверсии

      Суд над Трампом в Нью-Йорке перешел в завершающую стадию

      В Армении назвали условие возобновления вещания российского Первого канала

      Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз по ключевой ставке в 2024 году

      Цены на летние туры на юг России сравнили со стоимостью отдыха в Турции

      На блогера Mellstroy повторно подали в суд на 10 миллионов рублей

      Джокер из ВСУ раскритиковал американские танки Abrams

      Анна Седокова показала фото без штанов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше