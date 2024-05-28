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15:13, 28 мая 2024Культура

Раскрыты подробности состояния тяжелобольного Николая Носкова

Помощник Николая Носкова заявил, что артист чувствует себя хорошо

Фото: Юрий Ли-бин / Коммерсантъ

Помощник тяжелобольного музыканта Николая Носкова Ильфат раскрыл подробности состояния заслуженного артиста России и экс-участника группы «Парк Горького». Его слова приводят «Известия».

По данным источника газеты, артист был выписан из больницы 24 мая. «У него все в порядке, все отлично. Хорошо себя чувствует, учитывая его положение», — поделился деталями помощник Носкова.

Он также отметил, что все планируемые музыкантом концерты в июле состоятся. Тур должен начаться в Краснодаре.

Ранее сообщалось, что Николай Носков повторно заболел пневмонией. До этого стало известно о резком ухудшении состояния здоровья артиста. Уточнялось, что это связано с приемом сильнодействующих препаратов. Однако жена музыканта опровергала эту информацию, заявляя, что певец выздоравливает и готовится к выписке.

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