Госпитализированный Николай Носков снова заболел пневмонией

«112»: находящийся в больнице Николай Носков повторно заболел пневмонией

Госпитализированный российский певец Николай Носков повторно заболел пневмонией. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Исполнитель был госпитализирован на фоне осложнений, возникших после перенесенного инсульта. По данным канала, врачи оказали ему необходимую помощь, однако позже выяснилось, что в больнице артист заболел воспалением легких. Медики оценивают состояние Носкова как средней степени тяжести.

Ранее стало известно о резком ухудшении состояния здоровья Носкова. Уточнялось, что это связано с приемом сильнодействующих препаратов. Однако жена артиста опровергла эту информацию. По словам женщины, певец выздоравливает и готовится к выписке.