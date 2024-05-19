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13:40, 19 мая 2024Культура

Состояние Николая Носкова резко ухудшилось

Mash: cостояние здоровья Николая Носкова резко ухудшилось

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Стало известно о резком ухудшении состояния здоровья госпитализированного певца Николая Носкова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что ухудшение состояния артиста связано с приемом сильнодействующих препаратов. У него появились сильные боли в животе. Кроме того, известно, что лечение не приносит существенных результатов.

Однако жена Носкова опровергает информацию об ухудшении его состояния, сообщает Telegram-канал RT. По ее словам, певец выздоравливает и готовится к выписке.

3 мая Носкова экстренно госпитализировали с подозрением на пневмонию. Музыкант почувствовал себя плохо дома: у него появились сильный кашель, высокая температура и боли в груди, после чего исполнителю вызвали скорую помощь.

Позже сообщалось, что у певца закупорилась легочная артерия.

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      Марк Успенский
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