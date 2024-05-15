Раскрыты подробности состояния госпитализированного Николая Носкова

Mash: у певца Николая Носкова закупорилась легочная артерия

У госпитализированного певца Николая Носкова закупорилась легочная артерия. Подробности о состоянии артиста раскрыл Telegram-канал Mash.

Врачи выявили у Носкова тромбоэмболию на фоне пневмонии. У музыканта также диагностирована дыхательная недостаточность и дисбактериоз кишечника. Состояние артиста оценивается как среднетяжелое.

3 мая Носкова экстренно госпитализировали с подозрением на пневмонию. 68-летний музыкант почувствовал себя плохо дома: у него появились сильный кашель, высокая температура и боли в груди, после чего исполнителю вызвали скорую помощь. В больницу у исполнителя обнаружили проблему с тромбами.

Носков перенес инсульт летом 2018 года. Супруга певца сообщила, что болезнь оказала влияние на мозг музыканта.