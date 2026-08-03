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00:51, 3 августа 2026 (обновлено: 00:56, 3 августа 2026)Культура

Популярный молодой музыкант попал в Книгу рекордов России

Певец Ваня Дмитриенко собрал стадион «Лужники» и попал в Книгу рекордов России
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Арина Антонова / РИА Новости

Популярный музыкант Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов России, собрав стадион «Лужники» с сольным концертом и став самым молодым артистом страны, сумевшим это сделать. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главного редактора Книги рекордов Станислава Коненко.

«Среди всех рекордов, которые можно было из сегодняшнего мероприятия получить, выбрали самый наикрутейший, самый интересный. Он звучит так: самый молодой артист, выступивший на большой спортивной арене Олимпийского комплекса "Лужники" с сольным концертом», — рассказал Коненко.

Теперь в Книге официально зарегистрирован рекорд с результатом 20 лет, девять месяцев и восемь дней, рекордсмен — Ваня Дмитриенко.

На концерте, по открытым данным, Дмитриенко собрал около 70 тысяч зрителей.

Ваня Дмитриенко родился в Красноярске, а свою известность получил благодаря песням о любви и личных переживаниях. Знаковым в карьере молодого артиста стал трек «Венера-Юпитер», вышедший в 2020 году.

Ранее российская рок-группа «Звери» объявила о творческом перерыве с 2027 года, а последним большим концертом коллектива станет шоу на стадионе «Лужники» 15 августа. Все запланированные в 2026 году выступления в других городах состоятся.

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