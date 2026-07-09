Рок-группа «Звери» уйдет в творческий отпуск с 2027 года

Российская рок-группа «Звери» объявила о творческом перерыве с 2027 года. Об этом коллектив написал на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«За эти годы мы объехали всю страну, сыграли сотни концертов и разделили с вами незабываемые моменты. Сейчас мы чувствуем, что пришло время сделать перерыв», — сказано в публикации.

Артисты уточнили, что все запланированные в 2026 году выступления состоятся, а со следующего года группа уйдет в «творческий отпуск». Последним большим концертом коллектива станет шоу на стадионе «Лужники» 15 августа.

Ранее лидер группы «Звери» Роман Билык заявил, что не любит, когда кто-то при нем включает его музыку. По словам музыканта, это не нравится ни одному артисту. Также певец отметил, что не хочет ни с кем записывать совместные треки.