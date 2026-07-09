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17:28, 9 июля 2026Бывший СССР

Армия России разбила поезда с оружием ВСУ, горят заправки. Раскрыты цели атаки на Украину за сутки

ВС РФ с помощью «Гераней» поразили локомотивы составов с оружием ВСУ
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал IZ.RU

Вооруженные силы (ВС) России с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань» ударили по железнодорожным локомотивам в Днепропетровской и Харьковской областях, заявила пресс-служба Министерства обороны в «Максе». Как подчеркнули в ведомстве, составы перевозили вооружение для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В результате ударов все цели поражены

Минобороны России
FPV-дрон влетел прямо в АЗС в Харькове

FPV-дрон влетел прямо в АЗС в Харькове

Кадр: Telegram-канал «Осташко! Важное»

Заправки горят на Украине

Несколько автозаправочных станций (АЗС), используемых в интересах ВСУ, были уничтожены за минувшие сутки на Украине. Среди них — две заправки около Синельникова в Днепропетровской области, АЗС в Харькове, цистерна с топливом близ Семеновки в Донецкой народной республике и автозаправка в Запорожье.

По данным военкоров канала в «Максе» «Операция Z», в некоторых регионах Украины ситуация с топливом критическая. Согласно сообщению, на трассе между Харьковом и Днепропетровском на протяжении 150 километров не осталось ни одной работающей АЗС.

«Около 200 из пяти тысяч украинских автозаправочных станций были уничтожены ударами ВС РФ за последний месяц», — подчеркнул блогер Олег Царев со ссылкой на украинского топливного эксперта.

Фото: Leah Millis / Reuters

О проблемах с топливом на Украине сообщалось еще в конце июня: тогда систематические атаки привели к тому, что в некоторых городах республики не осталось ни одной работающей АЗС и в стране заговорили о коллапсе.

Российские военные лишили ВСУ возможности перемещаться днем в Харьковской области

Подразделения беспилотных систем группировки «Север» лишили бойцов ВСУ возможности перемещаться днем в Харьковской области. Об этом рассказал командир с позывным Сват.

По его словам, теперь украинские военные перемещаются только ночью.

Ночью мы также минимизировали их возможности, благодаря чему уже наши передовые подразделения продолжают успешно выполнять задачу по созданию буферной зоны безопасности в Харьковской области

Сваткомандир

ВСУ отступают из Земляного Яра

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины не выдерживают натиска Российской армии и отступают из населенного пункта Земляной Яр в Харьковской области. Об этом заявлял военный эксперт Андрей Марочко.

Он уточнил, что отход ВСУ происходит на фоне активных действий ВС России у соседнего Белого Колодезя. По словам Марочко, подразделения Российской армии в настоящее время почти полностью контролируют Земляной Яр.

Украинские боевики отступают из Земляного Яра в юго-восточном направлении — непосредственно в населенный пункт Юрченково и его окрестности

Андрей Марочковоенный эксперт

Он полагает, что цель украинских войск — несколько стратегических высот в районе Юрченкова.

Как уже отмечалось накануне, Вооруженные силы России смогли продвинуться в Харьковской и Днепропетровской областях.

Линия фронта на ряде участков Харьковской области обрушивается у ВСУ в связи с наступлением российской группировки войск «Запад», считает Марочко.

О том, что накануне Россия нанесла третий за неделю мощный удар по Киеву, «Лента.ру» рассказывала в материале.

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