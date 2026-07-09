Армия России ударила по украинским локомотивам

Российская армия ударила по локомотивам в Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Об этом сообщили в Минобороны России, пишет РИА Новости.
Как уточнили в ведомстве, составы использовались для перевозки вооружения. Удары по ним нанесены при помощи беспилотников «Герань».
«Все цели поражены», — констатировали в министерстве.
Ранее Вооруженные силы России нанесли третий за неделю удар возмездия по Украине. Сообщалось о поражении промышленного предприятия компании «Самсунг-Украина», производящего комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго», а также цеха по сборке беспилотников большой и средней дальности.