Армия России ударила по украинским локомотивам

Минобороны России сообщило об ударах по украинским локомотивам с оружием

Российская армия ударила по локомотивам в Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Об этом сообщили в Минобороны России, пишет РИА Новости.

Как уточнили в ведомстве, составы использовались для перевозки вооружения. Удары по ним нанесены при помощи беспилотников «Герань».

«Все цели поражены», — констатировали в министерстве.

Ранее Вооруженные силы России нанесли третий за неделю удар возмездия по Украине. Сообщалось о поражении промышленного предприятия компании «Самсунг-Украина», производящего комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго», а также цеха по сборке беспилотников большой и средней дальности.