Истребитель F-16 ВСУ разбился во время боевого вылета

Истребитель F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ) разбился во время боевого вылета. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 29 июля. Пилот выполнял боевое задание по перехвату воздушных целей, и в этот момент на борту самолета произошла некая «нештатная ситуация».

Летчик катапультировался, его госпитализировали. Жертв среди гражданского населения и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что российские дроны-камикадзе «Герань-2» начали оснащать современными переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) «Верба» для борьбы с авиацией противника. Максимальная дальность поражения целей составляет около 6000 метров.

Также «Герани» оснастили ракетами малой дальности семейства Р-60 класса «воздух-воздух». Боеприпас с тепловой головкой самонаведения (ГСН) обладает дальностью пуска на малых высотах до 1,5 километра.