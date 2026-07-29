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22:52, 29 июля 2026 (обновлено: 23:10, 29 июля 2026)Бывший СССР

На украинку напали неизвестные в военной форме

В Харькове неизвестные в военной форме напали на женщину после замечания
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Magnific

Жительница Харькова рассказала, что на нее напали неизвестные в военной форме и балаклавах. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По словам пострадавшей, эти люди преследовали мужчин, а когда она указала им на то, что ношение балаклав является незаконным, агрессия переключилась на нее.

В ответ на ее замечание женщине распылили в лицо перцовый баллончик, схватили за шею, а также ударили ее собаку. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило об инциденте с участием работников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Днепропетровске — военкомы применили оружие в отношении одной из женщин, ранив ее.

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