На украинку напали неизвестные в военной форме

В Харькове неизвестные в военной форме напали на женщину после замечания

Жительница Харькова рассказала, что на нее напали неизвестные в военной форме и балаклавах. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По словам пострадавшей, эти люди преследовали мужчин, а когда она указала им на то, что ношение балаклав является незаконным, агрессия переключилась на нее.

В ответ на ее замечание женщине распылили в лицо перцовый баллончик, схватили за шею, а также ударили ее собаку. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило об инциденте с участием работников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Днепропетровске — военкомы применили оружие в отношении одной из женщин, ранив ее.