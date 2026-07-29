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23:09, 29 июля 2026 (обновлено: 23:30, 29 июля 2026)Мир

Трамп выдвинул Зеленскому требование

Трамп заявил, что пытался уговорить Зеленского завершить боевые действия
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился к украинскому главе Владимиру Зеленскому с требованием завершить конфликт с Россией. Подробности встречи с ним американский лидер раскрыл во время беседы с журналистами в Белом доме.

По словам главы администрации США, он настаивал на том, чтобы президент Украины пришел к окончанию кризиса. «Я бы хотел, чтобы он завершил войну», — заявил Трамп, подводя итоги встречи с Зеленским.

Кроме того, лидер США сказал, что ладит как с главой российского государства Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским.

Переговоры Трампа и Зеленского прошли накануне в закрытом формате без представителей прессы. Они продолжались около часа. Украинский президент заявил, что обсудил с Трампом активизацию дипломатического процесса, и, кроме того, отметил хорошие впечатления от поездки.

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