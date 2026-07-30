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00:11, 30 июля 2026 (обновлено: 00:13, 30 июля 2026)Культура

Запашный рассказал о полученных от тигров качествах

Запашный рассказал, что научился у тигров честности и искренности в проявлении чувств
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Народный артист России, дрессировщик хищников с более чем 35-летним стажем, Эдгард Запашный в беседе с РИА Новости поделился наблюдениями о том, чему его научили дикие звери.

По его словам, главный урок, который он вынес из многолетней работы, — это искренность и прямота в проявлении чувств.

«Их природная честность — лучший пример, чем наша с вами человеческая честность. Люди порой лгут, обманывают, используют доверие, животные в этом плане более справедливые», — отметил дрессировщик.

В качестве иллюстрации он привел случай с тигрицей, которая без лишних слов дает понять свое настроение: если ей кто-то неприятен, она не скрывает этого и готова вступить в конфликт.

Запашный признался, что общение с тиграми приносит ему огромную радость и с каждым годом позволяет все глубже понимать их внутренний мир, ведь у каждого из них — уникальный и неповторимый характер.

В ноябре 2022-го Запашного ранил тигр. Дрессировщик выложил видео, на котором можно увидеть его окровавленное лицо, и подчеркнул, что сам виноват в случившемся. По его словам, тигр Рой отмахнулся лапой, а сам он в это время отвлекся на помощника.

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