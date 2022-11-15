Дрессировщика Эдгарда Запашного ранил тигр

Дрессировщика Эдгарда Запашного ранил молодой тигр Рой. Об этом сам артист сообщил в своем Telegram-канале.

Он выложил видео, на котором можно увидеть его окровавленное лицо. Врач при этом обрабатывает его раны.

«Все равно, как только доеду до больницы, об этом узнает пресса, так что лучше сам расскажу: меня на репетиции зацепил за лицо молодой тигр Рой. Это не была его атака для того, чтобы убить меня. Он просто отмахнул лапой, а я в это время отвлекся на своего молодого помощника», — написал Запашный. Он заявил, что сам виноват в случившемся.

В январе дрессировщику сделали срочную операцию, из-за которой он провел Новый год в больнице. Запашный не раскрывал подробности своего диагноза, однако пояснил, что хирургическое вмешательство было связано с «удалением камня».