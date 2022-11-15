Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:16, 15 ноября 2022Культура

Запашного ранил тигр

Дрессировщика Эдгарда Запашного ранил тигр

Дрессировщика Эдгарда Запашного ранил молодой тигр Рой. Об этом сам артист сообщил в своем Telegram-канале.

Он выложил видео, на котором можно увидеть его окровавленное лицо. Врач при этом обрабатывает его раны.

«Все равно, как только доеду до больницы, об этом узнает пресса, так что лучше сам расскажу: меня на репетиции зацепил за лицо молодой тигр Рой. Это не была его атака для того, чтобы убить меня. Он просто отмахнул лапой, а я в это время отвлекся на своего молодого помощника», — написал Запашный. Он заявил, что сам виноват в случившемся.

В январе дрессировщику сделали срочную операцию, из-за которой он провел Новый год в больнице. Запашный не раскрывал подробности своего диагноза, однако пояснил, что хирургическое вмешательство было связано с «удалением камня».

Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Кадыров выдвинул условия для окончания СВО
В Польше созвали срочное совещание в правительстве после падения ракет
Евросоюз разработал сценарии для действий сил быстрого реагирования
Две ракеты упали на территории Польши
Матыцин прокомментировал слова главы МОК о политизации спорта
Минфин напомнил о льготной ипотеке для жителей новых регионов России
Уролог перечислил россиянам продукты для мужского здоровья
В России утвердили максимальный размер пособия по безработице
Фура вылетела с моста и загорелась на ЦКАД
Грабитель попытался вломиться в дом и неожиданно стал убийцей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.