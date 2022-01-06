Эдгарду Запашному сделали срочную операцию

Видео: @zapashny.ru

Российский дрессировщик Эдгард Запашный рассказал о перенесенной им в начале 2022 года операции, он обратился к поклонникам в Instagram-аккаунте.

45-летний артист признался, что нуждался в срочной операции и Новый год встретил в больнице. 3 января хирурги сделали ему операцию по удалению камня. «Третье число, меня везут на операцию. Будут устанавливать стент и пытаться вытащить камень», — поделился он в одном из видео. Подробный диагноз Запашный раскрывать не стал.

Запашный отметил, что «тормозит» после наркоза. Он поблагодарил врачей за оказанную помощь. Поклонники пожелали знаменитости скорейшего выздоровления.

Ранее Запашный сообщил, что его обманули на деньги телефонные мошенники. В WhatsApp с неизвестного номера поступило сообщение якобы от бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексея Олейника, который просил дать в долг 50 тысяч рублей. Позже Запашный связался с Олейником и выяснил, что стал жертвой афериста. Мошенником оказался бывший футболист из Северной Осетии Таймураз Карацев.