Потомственный дрессировщик и директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в прямом эфире отдал деньги мошенникам. Об этом он сообщил в Instagram.
«Меня только что развели. Развели на деньги. Развели телефонные мошенники», — объявил артист.
Запашный рассказал, что за несколько минут до прямого эфира ему «написал известный боец UFC Алексей Олейник» по WhatsApp с неизвестного номера. «Стиль общения очень сильно похож», — отметил он.
У дрессировщика попросили 50 тысяч рублей, пообещав отдать в ближайшие дни. Завершив прямой эфир, Запашный отправил деньги. Через 20 минут он решил написать Олейнику на его настоящий номер и выяснил, что его обманули.
Артист в подробностях описал мошенническую схему, жертвой которой стал. Он посетовал на то, что мог перевести эти деньги на благотворительность.