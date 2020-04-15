Видео: zapashny.ru / Instagram

Потомственный дрессировщик и директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в прямом эфире отдал деньги мошенникам. Об этом он сообщил в Instagram.

«Меня только что развели. Развели на деньги. Развели телефонные мошенники», — объявил артист.

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Запашный рассказал, что за несколько минут до прямого эфира ему «написал известный боец UFC Алексей Олейник» по WhatsApp с неизвестного номера. «Стиль общения очень сильно похож», — отметил он.

У дрессировщика попросили 50 тысяч рублей, пообещав отдать в ближайшие дни. Завершив прямой эфир, Запашный отправил деньги. Через 20 минут он решил написать Олейнику на его настоящий номер и выяснил, что его обманули.

Артист в подробностях описал мошенническую схему, жертвой которой стал. Он посетовал на то, что мог перевести эти деньги на благотворительность.

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