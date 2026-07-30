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04:14, 30 июля 2026Мир

Россиянин замаскировался под иностранца и ограбил обменник в Таиланде

Shot: Загримированный россиянин ограбил обменник в Таиланде
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jiraporn Kuhakan / Reuters

Загримированный россиянин ограбил пункт обмена валюты в тайском Пхукете. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел еще 19 июля, однако следствие долго не могло установить личность подозреваемого — сперва считалось, что грабителем был замаскированный под иностранца гражданин Таиланда. Однако позднее выяснилось, что преступником был 47-летний гражданин России, который с 2025 года нелегально находился в королевстве и обзавелся фальшивыми документами.

Злоумышленник установил камеру в обменнике, благодаря чему смог узнать код от сейфа. Затем он надел очки и накладную бороду, забрался в помещение, ввел нужные цифры и ушел с 600 тысячами бат (1,5 миллиона рублей). Когда силовики ворвались к нему в номер, то увидели лишь работающие камеры, по которым грабитель узнал, что его раскрыли. Сейчас россиянин объявлен в национальный розыск.

Ранее в Таиланде без вести пропали брат и сестра из России. Они заподозрили слежку за собой через телефон. Позже их мопед нашли разобранным и закопанным в землю.

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