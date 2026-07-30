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04:36, 30 июля 2026 (обновлено: 04:38, 30 июля 2026)Мир

Обстановку около атакованного США дома на острове Кешм сняли на видео

Опубликовано видео спасательной операции на атакованном США острове Кешм
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Жилой район на острове Кешм подвергся атаке со стороны США — на данный момент проводится спасательная операция по эвакуации жителей. Видео опубликовал Press TV в Telegram-канале.

Остров Кешм находится в Ормузском проливе на юге Ирана, в восточной части Персидского залива. Это самый крупный остров в заливе, отделенный от материковой части Ирана узким проливом Хуран.

Уточнялось, что был атакован жилой дом — под обломками оказались два человека. Спасательные бригады продолжают работы по извлечению людей из-под завалов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может отдать приказ уничтожить гражданскую инфраструктуру в Иране, но предпочел бы избежать такого сценария событий. По его словам, сейчас наиболее подходящий момент для того, чтобы Исламская Республика пошла на мирное соглашение с США.

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