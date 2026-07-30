Обстановку около атакованного США дома на острове Кешм сняли на видео

Опубликовано видео спасательной операции на атакованном США острове Кешм

Жилой район на острове Кешм подвергся атаке со стороны США — на данный момент проводится спасательная операция по эвакуации жителей. Видео опубликовал Press TV в Telegram-канале.

Остров Кешм находится в Ормузском проливе на юге Ирана, в восточной части Персидского залива. Это самый крупный остров в заливе, отделенный от материковой части Ирана узким проливом Хуран.

Уточнялось, что был атакован жилой дом — под обломками оказались два человека. Спасательные бригады продолжают работы по извлечению людей из-под завалов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может отдать приказ уничтожить гражданскую инфраструктуру в Иране, но предпочел бы избежать такого сценария событий. По его словам, сейчас наиболее подходящий момент для того, чтобы Исламская Республика пошла на мирное соглашение с США.