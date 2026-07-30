Бойцы ВСУ сожгли останки сослуживцев перед бегством в Сумской области

Украинские военнослужащие оставили позиции и сожгли останки тел сослуживцев в Сумской области. Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.

Подразделения 2-го батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны отошли с занимаемых позиций в районе Малой Слободки, уточнил собеседник агентства.

«Перед бегством украинские националисты сожгли останки собственных побратимов», — заявил представитель российских силовых структур.

Ранее подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали с северной окраины Малой Слободки в Сумской области. Сообщалось, что украинские военные запрашивали перед отступлением оружие, военную технику и средства связи.