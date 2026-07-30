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06:40, 30 июля 2026Бывший СССР

Бойцы ВСУ сожгли останки сослуживцев перед бегством

Бойцы ВСУ сожгли останки сослуживцев перед бегством в Сумской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Украинские военнослужащие оставили позиции и сожгли останки тел сослуживцев в Сумской области. Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.

Подразделения 2-го батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны отошли с занимаемых позиций в районе Малой Слободки, уточнил собеседник агентства.

«Перед бегством украинские националисты сожгли останки собственных побратимов», — заявил представитель российских силовых структур.

Ранее подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали с северной окраины Малой Слободки в Сумской области. Сообщалось, что украинские военные запрашивали перед отступлением оружие, военную технику и средства связи.

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