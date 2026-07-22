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08:32, 22 июля 2026 (обновлено: 08:36, 22 июля 2026)Бывший СССР

Стало известно о бегстве ВСУ из Малой Слободки

РИА Новости: ВСУ сбежали с окраины Малой Слободки в Сумской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали с северной окраины Малой Слободки в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на российские силовые структуры.

«Подразделения 104-й отдельной бригады теробороны ВСУ бежали с занимаемых позиций (...) вглубь украинской территории», — передает агентство слова своего источника.

По его данным, украинские военные запрашивали перед отступлением оружие, военную технику и средства связи.

Ранее пресс-служба Минобороны России опубликовала кадры удара «Геранями» по важной подстанции в Сумской области. Речь идет о крупном энергетическом объекте мощностью 330 кВ в Зарудье под Сумами.

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