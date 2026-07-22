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03:40, 22 июля 2026 (обновлено: 03:48, 22 июля 2026)Россия

Российские «Герани» ударили по важной подстанции в Сумской области

Минобороны России: Беспилотники «Герань» ударили по подстанции 330 кВ в Зарудье под Сумами
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Минобороны России / Telegram

Российские «Герани» ударили по важной подстанции в Сумской области. Кадры атаки беспилотников продемонстрировала пресс-служба Минобороны России.

Речь идет о крупном энергетическом объекте мощностью 330 кВ в Зарудье под Сумами.

Ранее на видео сняли удар «Геранями» по украинской газоперерабатывающей установке в Ефремовке Харьковской области. Тем самым удалось вывести установку из строя.

Накануне Минобороны РФ выпустило заявление об ударах «Геранями» по украинским кораблям. Атака преследовала цель снизить возможности по транспортировке вооружения и военной техники для противника.

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