Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:15, 21 июля 2026Россия

Минобороны выпустило заявление об ударах «Геранями» по украинским кораблям

Минобороны: ВС России ударили «Геранями» по украинским кораблям
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российские войска ударили беспилотниками «Герань-4 сикер» по украинским кораблям. Подробности об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

«В целях снижения возможностей по транспортировке вооружения и военной техники в течение дня Вооруженными силами Российской Федерации нанесена серия ударов по портам Украины и судам, осуществляющим перевозки в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, в девяти километрах на восток от Одессы поражение получило судно типа балкер. Еще один удар пришелся по сухогрузу в 50 километрах южнее Одессы. Помимо того, ВС России ударили по сухогрузу в порту города Николаев.

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили в сторону России крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», снаряды американской реактивной системы залпового огня HIMARS, беспилотники и управляемые авиабомбы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Алиев рассказал о секретных переговорах Германии и России по Украине. Делегации встретились в Баку без ведома Азербайджана
    Глава МИД Ирана выразил французскому коллеге недовольство по одной причине
    Минобороны выпустило заявление об ударах «Геранями» по украинским кораблям
    В сети появились снимки 56-летней Наоми Кэмпбелл в крошечном бикини без фотошопа
    США создали уничтожающую за раз 50 дронов систему
    Подростка задержали за преступление на российской заправке
    Кабан стал моделью в России и прошелся «от бедра» по подиуму посреди леса
    Российский хоккеист НХЛ рассказал об оригинальном способе лечения мигрени
    Турист искупался в запрещенном месте в Мексике и не выжил
    Ефремов сыграет первую после колонии роль в кино
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok