Минобороны выпустило заявление об ударах «Геранями» по украинским кораблям

Минобороны: ВС России ударили «Геранями» по украинским кораблям

Российские войска ударили беспилотниками «Герань-4 сикер» по украинским кораблям. Подробности об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

«В целях снижения возможностей по транспортировке вооружения и военной техники в течение дня Вооруженными силами Российской Федерации нанесена серия ударов по портам Украины и судам, осуществляющим перевозки в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, в девяти километрах на восток от Одессы поражение получило судно типа балкер. Еще один удар пришелся по сухогрузу в 50 километрах южнее Одессы. Помимо того, ВС России ударили по сухогрузу в порту города Николаев.

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили в сторону России крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», снаряды американской реактивной системы залпового огня HIMARS, беспилотники и управляемые авиабомбы.