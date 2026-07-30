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08:45, 30 июля 2026Экономика

В России начали терять интерес к одежде и обуви

«Ъ»: Количество покупок одежды и обуви в России в январе-мае упало на 10-15 процентов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

По итогам первых пяти месяцев года количество покупок одежды и обуви в России сократилось на 10 процентов, а в некоторых позициях падение достигало 15 процентов. Об этом со ссылкой на данные компаний Kloto Consulting и TrendVision пишет «Коммерсантъ».

При этом во втором квартале негативный тренд только усилился — по сравнению с первым покупки в штуках сократились еще на четыре процента.

В деньгах рост fashion-рынка в первом квартале составил 5-7 процентов, что связано с подорожанием товаров. Таким образом бренды пытаются компенсировать падение спроса на свою продукцию и рост себестоимости производства.

В среднем выпускать одежду в первом полугодии было на 12 процентов дороже, чем годом ранее в тот же период. При этом речь идет не только о проблемах внутри России. Так, в Турции существенно подорожала рабочая сила, а в Бангладеш — газ. Отдельно выросли в цене ткани, фурнитуры и другие материалы, кроме того, снова стала дороже логистика из-за санкций.

Такая ситуация вместе с падением покупательной способности населения заставляет потребителей переходить в более низкие ценовые сегменты. Те из них, кто раньше был лоялен премиум-брендам, начинают выбирать базовые позиции в массмаркете.

Для крупных участников рынка ситуация пока выглядит терпимой, но небольшие независимые премиум-бренды уже начинают сворачивать бизнес.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии в России существенно выросли продажи в секонд-хендах и число трансграничных онлайн-заказов.

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