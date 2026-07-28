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10:57, 28 июля 2026 (обновлено: 12:09, 28 июля 2026)Экономика

Россияне бросились в секонд-хенды

Forbes: Рынок подержанных вещей в России в 2025 году приблизился к триллиону рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: glamour / Shutterstock / Fotodom

Российский рынок секонд-хенда и продажи других товаров, бывших в употреблении (без учета продаж в ломбардах), по итогам 2025 года достиг 950 миллиардов рублей, а в этом году может увеличиться еще на 12-15 процентов и превысить триллион рублей. Об этом со ссылкой на подсчеты аналитиков Infoline пишет Forbes.

Крупнейшими категориями в этой сфере стали одежда и обувь, детские товары, бытовая техника и электроника. Гендиректор агентства Михаил Бурмистров отметил, что в секонд-хенды россияне, как продавцы, так и покупатели, пошли в связи с сокращением доходов.

При этом основной рост связан с онлайн-площадками. По данным крупнейшей российской платформы в этой области «Авито» за пять лет число сделок между частными лицами выросло с 80 до 100 миллионов в год. Лучше всего динамика прослеживается в сегменте модной одежды, объем которого на площадке оценивают в 250 миллиардов рублей в год.

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В офлайне тенденция менее заметна. Под данным сервиса «Яндекс.Карты», на 1 июля 2026 года в России работало примерно 1,5 тысячи магазинов в формате секонд-хенд — это столько же, сколько было годом ранее. Сервис «Контур.Фокус» имеет данные о 4246 юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, занятых продажей подержанных вещей, что почти не отличается от их количества годом ранее.

Эксперт по коммерческой недвижимости Антон Реутов подтвердил, что в новых реалиях секонд-хенд перестает быть почти маргинальным форматом и становится обычным каналом покупки одежды. Кроме того, покупателям нравится возможность найти что-то необычное, за пределами обычных сезонных коллекций привычных брендов.

На популярность подержанных вещей, напоминает президент Русской ассоциации участников фешн-индустрии (РАФИ) Татьяна Белькевич, влияет и тренд на сокращение потребления и оригинальность.

Ранее сообщалось, что около десяти крупных российских брендов одежды и обуви в первом полугодии активно распродавали товар со скидками от 30 до 90 процентов, чтобы получить какие-то оборотные средства на фоне падения покупательной способности населения и спроса на их продукцию.

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