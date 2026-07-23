Российские бренды одежды начали распродавать товар из-за убытков

«Известия»: Российским брендам одежды приходится распродавать товар со скидками до 90 %

Порядка десяти крупных российских брендов одежды и обуви в первом полугодии 2026 года активно распродавали товар со скидками от 30 до 90 процентов, чтобы получить какие-то оборотные средства. Об этом со ссылкой на исследование консалтинговой компании Commonwealth Partnership (CMWP, бывшая Cushman & Wakefield) пишут «Известия».

Среди компаний, которые упоминаются в материале, есть Gate31, Chois, Bat Norton, I Am Studio, Viva la Vika, Feelz. Основатель Gate31 Денис Шевченко в соцсетях отмечал, что финансовые трудности у бренда возникли на фоне общих сложностей на рынке, а также из-за желания до последнего сохранить сеть магазинов и персонал.

Основательница Chois Софья Власова в мае указывала, что компания может закрыться из-за падения спроса. Потребители покупают товары реже, средний чек снизился, а ограничения в работе социальных сетей усложнили привлечение новых клиентов.

Бренд одежды Feelz уже объявил о приостановке работы и объявил распродажу остатков со скидками до 90 процентов. Его основатель Никита Серебров также объяснял решение обрушением продаж, ростом комиссий маркетплейсов, подорожанием логистики и складов, поэтому после избавления от продукции компания изменит бизнес-модель.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров назвал очень большие скидки последним способом быстро привлечь деньги для компании, а закрытие магазинов позволяет ускорить процесс за счет увеличения объемов товара в одном месте. По его мнению, компании ожидают ослабления рубля в ближайшие месяцы, так что если не успеть продать устаревшую коллекцию сейчас, то с закупками новой возникнут сложности.

Партнер One Story Ольга Сумишевская отмечает, что такая стратегия несет долгосрочные риски, потому что покупатели привыкают брать товары только со скидками, поэтому возможность для продажи без них снижается. Низкие цены в перспективе все равно ухудшают финансовое положение ретейлеров и не снимают проблему низкого спроса.

Ранее замглавы Минпромторга Иван Куликов заявил, что ведомство видит устойчивый рост спроса на продукцию отечественных марок одежды, которые заменили иностранные бренды. Впрочем, как подсчитали в Fashion Consulting Group, в 2025 году убыточными стали 34 процента одежных брендов массового сегмента, представленных в России.