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15:51, 19 июля 2026Экономика

Россиянам рассказали о росте популярности отечественной одежды

Замглавы Минпромторга РФ Куликов сообщил о росте спроса на одежду отечественных брендов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Magnific / Designed by Magnific

Минпромторг России в последние годы видит устойчивый рост спроса на продукцию отечественных марок одежды, что подтверждает ее высокое качество. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы ведомства Иван Куликов.

По его словам, «достойные российские бренд» уже успели завоевать внимание и доверие потребителей на фоне официального ухода с рынка международных игроков.

Методологию, в рамках которой высчитывается рост спроса, и название брендов чиновник не уточнил. Также он не указал, идет ли речь о внутреннем производстве или под отечественными брендами может подразумеваться продукция, изготовленная на китайских фабриках по заказу российских компаний.

Также Куликов отмечал, что в 2025 году производство одежды, обуви, сумок, тканей и других товаров, относящихся к области легкой промышленности, в России взлетело на 25,3 процента. Впрочем, замглавы Минпромторга признавал, что потребительский сегмент по-прежнему требует повышенного внимания из-за конкуренции со стороны импорта.

Между тем Минэкономразвития ранее сообщало, что в январе-мае производство одежды в России рухнуло на 8,4 процента, а вот поставки одежды из США за тот же период увеличились более чем в два раза.

В 2025 году, подсчитали в Fashion Consulting Group, убыточными стали 34 процента одежных брендов массового сегмента, представленных в России. В том числе впервые с убытками столкнулись такие лидеры рынка, как ООО «Твое» (управляет одноименной сетью магазинов), «Август» (бренд Oodji) и «Сезонная коллекция» (ретейлер Zenden).

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