В правительстве опровергли усиление контроля за одеждой из-за рубежа

Минпромторг России назвал неактуальным проект усиления контроля за импортом одежды

Проект нового механизма контроля за импортом товаров легкой промышленности в целях поддержки отечественных предприятий в настоящее время не рассматривается, актуальным его считать нельзя. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минпромторга России пишет ТАСС.

Таким образом представитель ведомства прокомментировал материал газеты «Известия», в котором она сообщала о планах по тестированию инициативы Минпромторгом, Федеральной налоговой службой (ФНС) и Федеральной таможенной службой (ФТС).

Речь в проекте шла о том, чтобы объединить три источника информации. В том числе ФТС должна была предоставить данные о заявленной таможенной стоимости импорта, а ФНС — налоговых платежей. Эти сведения хотели сопоставлять с информацией системы маркировки «Честный знак» о вводе товаров в оборот.

Предполагалось, что такое сравнение позволит выявить занижение таможенной стоимости и недоплату пошлин и налогов, что, в конечном итоге, дает возможность менять цены для успешной конкуренции с товарами российских производителей. Результаты эксперимента должны были обсуждаться в четвертом квартале текущего года.

Идея возникла на фоне роста импорта в Россию продукции легкой промышленности до 1,6 триллиона рублей одновременно с продолжающимся снижением ее производства собственными производителями. Так, Минэкономразвития сообщало, что в январе-мае производство одежды в России рухнуло на 8,4 процента, в то время как покупки одежды из США за тот же период увеличились более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.