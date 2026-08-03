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19:14, 3 августа 2026 (обновлено: 19:24, 3 августа 2026)Спорт

Заслуженный тренер России назвал Гашека полезным идиотом

Заслуженный тренер России Плющев назвал чеха Гашека полезным идиотом
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Lou Capozzola / USA TODAY NETWORK / Reuters

Заслуженный тренер России Владимир Плющев раскритиковал позицию бывшего вратаря сборной Чехии Доминика Гашека по поводу отстранения сборной России от международных хоккейных турниров. Об этом сообщает Sports.ru.

Гашек возмутился тем, что Международная федерация хоккея (IIHF) объясняет продление отстранения на сезон-2026/27 соображениями безопасности, а не политическими мотивами. Плющев в ответ заявил: «Надо отдать должное этому полезному идиоту. Он последователен в своей русофобии: нас наказывают за СВО. Дурачки Козиолсы стесняются это сказать».

Тренер также раскритиковал работу функционеров IIHF. «Нам еще повезло, что в IIHF работают недалекие люди, повернутые на пропаганде, типа различных Козиолсов из маленьких и мстительных стран», — отметил Плющев.

Ранее IIHF продлила отстранение сборных России от международных турниров на сезон-2026/27. Федерация официально объясняет это соображениями безопасности.

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