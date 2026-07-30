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18:27, 30 июля 2026 (обновлено: 18:43, 30 июля 2026)Спорт

Сборную России по хоккею не допустили до участия в ЧМ-2027

IIHF не допустила сборную России по хоккею до участия в ЧМ-2027
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Сборную России по хоккею не допустили до участия в ЧМ-2027. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Как сообщает организация, данное решение было принято, исходя из вопросов безопасности и неподкупности в спорте. Помимо взрослого чемпионата мира, россияне в 2027 году пропустят турниры среди молодежи и юниоров.

Сборная России не принимает участия на чемпионатах мира с 2022 года. Она отстранена по решению IIHF. 28 мая Дисциплинарный совет организации аннулировал это решение.

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) был временно восстановлен в правах.

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