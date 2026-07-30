Нетаньяху сделал резкий выпад в адрес Европы

Нетаньяху: Европа находится в упадке и не сможет защитить себя

Европа находится в состоянии упадка и не сможет защитить себя. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью американскому журналисту Шону Хэннити.

«К сожалению, я согласен с вами [в том, что Европа находится в упадке]. И, знаете, я не уверен, что она сможет себя защитить», — сказал он.

Нетаньяху добавил, что, потеряв контроль над собственными границами, Европа также утратила контроль над своей судьбой и будущим.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху в ходе встречи в Белом доме 28 июля обсудили три возможных сценария дальнейших действий в отношении Ирана. Среди них были дипломатическое соглашение, усиление экономического давления с ужесточением блокады и возобновление военных действий.