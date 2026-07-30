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19:26, 30 июля 2026 (обновлено: 19:42, 30 июля 2026)Мир

Нетаньяху сделал резкий выпад в адрес Европы

Нетаньяху: Европа находится в упадке и не сможет защитить себя
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters

Европа находится в состоянии упадка и не сможет защитить себя. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью американскому журналисту Шону Хэннити.

«К сожалению, я согласен с вами [в том, что Европа находится в упадке]. И, знаете, я не уверен, что она сможет себя защитить», — сказал он.

Нетаньяху добавил, что, потеряв контроль над собственными границами, Европа также утратила контроль над своей судьбой и будущим.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху в ходе встречи в Белом доме 28 июля обсудили три возможных сценария дальнейших действий в отношении Ирана. Среди них были дипломатическое соглашение, усиление экономического давления с ужесточением блокады и возобновление военных действий.

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