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21:23, 30 июля 2026 (обновлено: 21:25, 30 июля 2026)Силовые структуры

Бизнес-партнер Чекалиных дал показания по делу Лерчек из колонии

Бизнес-партнер Чекалиных Вишняк дал показания по делу Лерчек из колонии по видеосвязи
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В Гагаринском суде Москвы возобновилось рассмотрение уголовного дела блогера Валерии Чекалиной (известной как Лерчек), обвиняемой в незаконном выводе средств в Объединенные Арабские Эмираты. Заседание проходит в закрытом режиме и длится более четырех часов, пишет РИА Новости.

В ходе слушаний был допрошен один из ключевых свидетелей — бывший деловой партнер Чекалиных Роман Вишняк, который уже отбывает наказание по другому приговору. Его показания были заслушаны по видео-конференц-связи непосредственно из мест лишения свободы, сообщил агентству участник процесса.

Ранее сообщалось, что прокурор обратился с ходатайством в Гагаринский суд Москвы, в котором сослался на ответ из онкологического центра имени Блохина об отсутствии медицинских ограничений или противопоказаний, препятствующих Чекалиной посещать судебные заседания.

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