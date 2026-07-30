Дуров прокомментировал внесение его в список террористов и экстремистов

Павел Дуров прокомментировал внесение его в перечень террористов и экстремистов

Основатель Telegram Павел Дуров (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) прокомментировал внесение его в список террористов и экстремистов. Публикацию об этом он разместил в своем Telegram-канале.

«Россия внесла меня в список террористов. (...) Согласно российскому законодательству, мне запрещено публиковать информацию в интернете», — написал предприниматель.

Ранее Дуров пошутил над тем, что его включили в перечень террористов и экстремистов. В ответ на решение Росфинмониторинга основатель Telegram опубликовал мем.

До этого адвокат Александр Добровинский дал совет пользователям Telegram после того, как Дурова внесли в перечень Росфинмониторинга. Он, в частности, порекомендовал россиянам осторожнее относиться к денежным переводам на платформе.

