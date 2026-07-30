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20:46, 30 июля 2026 (обновлено: 20:58, 30 июля 2026)Экономика

Названы поводы для отказа в страховке квартиры

Специалист по ЖКХ Бондарь: В страховке квартиры могут отказать из-за перепланировки
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В страховке квартиры могут отказать по ряду причин. При каких именно обстоятельствах последует отказ, изданию RT рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Одним из таких поводов к отказу может стать самовольная перепланировка, поскольку, согласно нормам Жилищного кодекса, любые изменения конфигурации жилья должны быть согласованы с ответственным регулятором и внесены в техническую документацию. К примеру, если была перенесена ванная или кухня над жилой зоной соседей снизу, то такая перепланировка считается опасной и потенциально аварийной. В таком случае страховая сразу отклонит заявку либо откажет в выплате компенсации при потопе, подчеркнув, что реальная планировка не соответствовала официальному плану.

Если же заявитель прежде заливал соседей или в доме протекала крыша, это не послужит достаточным основанием для отказа в страховке. Для страховщиков важнее текущее состояние квартиры, а если потопы и случались, то необходимо устранить их последствия, посоветовал Бондарь.

Также страховая может отклонить заявку, если квартира расположена в аварийном доме или здании с высоким уровнем износа. При таком раскладе страховой риск носит случайный и вероятный характер, что прописано в законе «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

Ранее эксперт напомнил о праве не платить за домофон. Если вы не желаете пользоваться данной услугой, нужно подать заявление в УК или специализированную организацию, с которой у дома заключен прямой договор. Правда, необходимо погасить скопившийся долг — без этого расторгнуть договор на пользование домофоном невозможно. При этом собственнику полагаются ключи от входной двери вне зависимости от того, платит он за домофон или нет.

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