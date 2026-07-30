Единственную дорогу к российскому селу смыло после дождей

Babr Mash: Единственную дорогу к селу в Бурятии смыло после дождей

Единственную дорогу к селу в Бурятии смыло после сильных дождей. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Babr Mash.

Речь идет о селе Россошино. Чтобы въехать в населенный пункт или покинуть его, грузовикам приходится продираться через бурный поток. На записи, снятой местными жителями, можно увидеть, как один из них с помощью троса помогает легковому автомобилю преодолеть затопленную дорогу. В один момент пути буксируемая машина почти полностью погрузилась в воду. «Поплыли, поплыли», — прокомментировал ситуацию пассажир легковушки.

Местные жители опасаются, что если уровень воды поднимется еще выше, они окажутся отрезанными от большой земли. В таком случае люди лишатся возможности попасть к врачам и привезти продукты.

Ранее стало известно, что поселок в Иркутской области отрезало от цивилизации из-за неработающего парома.