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21:19, 10 июня 2026Экономика

Российский поселок отрезало от большой земли

Поселок в Иркутской области отрезало от большой земли из-за неработающего парома
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Поселок в Иркутской области оказался отрезан от большого мира. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Babr Mash.

Речь идет о поселке Мамакан под городом Бодайбо. В районный центр местные жители, как правило, попадают с помощью парома, который курсирует по реке Витим. Однако сейчас переправа не работает — капитана экстренно увезли в больницу. В результате жители Мамакана лишились возможности попасть к докторам и привезти продукты.

Уточняется, что ранее местные жители добирались в Бодайбо по дороге через Бисягу (район Бодайбо, где находится паромная переправа), но сейчас это практически невозможно — полотно разбито настолько, что проехать по нему нельзя.

Ранее в Приморье мост частично обрушился после того, как на него заехал большегруз. Поскольку альтернативного проезда в окрестностях нет, село фактически оказалось отрезано от мира.

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