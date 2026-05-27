14:47, 27 мая 2026Экономика

В российском регионе мост рухнул под весом большегруза

В Приморье мост частично обрушился после того, как на него заехал большегруз
Виктория Клабукова

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Приморского края»

В Приморском крае под колесами фуры частично обрушился мост. Об этом сообщает Telegram-канал Svodka25.

Веса большегруза не выдержала переправа на подъезде к селу Сиваковка — была превышена максимально разрешенная масса. Грузовик упал вместе с мостом в реку. Движение на участке временно перекрыто. Альтернативного проезда в окрестностях нет, поэтому село фактически оказалось отрезано от мира.

На месте происшествия развернут оперативный штаб. По факту случившегося районная прокуратура инициировала проверку, которая даст оценку действиям должностных лиц. Завтра на место обрушения прибудут мостостроители и геодезисты для проведения обследования. Как уточняется, в прокуратуру района уже поступали сообщения о неудовлетворительном состоянии конструкций.

Ранее в том же российском регионе вместе с лесовозом обрушился мост через реку Большая Уссурка в районе села Мельничное.

