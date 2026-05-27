Для безопасности во время визита Путина в Казахстан привлечены Tesla Cybertruck

Машины Илона Маска обеспечат безопасность кортежа российского президента в Астане. С 27 по 29 мая Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом, о котором лидеры двух стран договорились в феврале 2026 года. В ожидании проезда президентского кортежа на улицах Астаны стоят патрульные Tesla Cybertruck из подразделения Государственной службы охраны Казахстана, сообщил Telegram-канал «Tengrinews.kz — Новости Казахстана».

Машины уже доказали функциональность и надежность 15 мая этого года во время неформального саммита Организации тюркских государств, который проходил в Туркестане на юге страны. Машинам доверили координацию действий, обеспечение связи и поддержку оперативных групп. Преимуществом автомобиля называют бесшумную работу его электромотора. Это дает возможность службам безопасности перемещаться незаметно, что особенно важно при проведении мероприятий с участием глав государств. Приобретение Tesla Cybertruck стало частью стратегии по обновлению автопарка в госслужбах Казахстана.

Напомним, что российский президент в рамках своего визита в Казахстан примет участие в мероприятиях Евразийского экономического союза.

