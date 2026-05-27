Новорожденная россиянка впала в кому и стала инвалидом

17:00, 27 мая 2026

В Брянске новорожденная девочка впала в кому и стала паллиативным инвалидом
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: khunnok studio / Shutterstock / Fotodom

В Брянске новорожденная девочка впала в кому. Возбуждено уголовное дело, сообщил информационный центр регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России.

По словам матери ребенка Полины, ее новорожденная дочь впала в кому, а позднее младенцу присвоили паллиативный статус. Как родительница заявила РИА Новости, ребенок родился мертвым, и его реанимировали только спустя четыре минуты.

По словам Полины, в перинатальном центре она жаловалась на странные боли в животе, но медики проигнорировали это.

Как писала «Комсомольская правда», в октябре 2024 года женщине делали консервативную миомэктомию. Это операция по удалению миомы без проникновения в матку. Позднее выяснилось, что у роженицы произошел разрыв матки по рубцу после миомэктомии, что и могло стать причиной несчастья.

Девочке в скором времени поставят трахеостому и гастростому. Затем ее могут перевести в хоспис или отпустить домой, выдав родителям паллиативное оборудование.

«Врачи сказали, что наша малышка никогда не выйдет из комы. Она открыла глаза, но сознание к ней не вернется. Такие детки в среднем живут от 4 месяцев до трех лет. Мы заберем Василису домой, и до последнего вдоха она будет находиться в любви и заботе», — рассказала мать.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Ранее жительница Нефтеюганска обвинила врачей в смерти ребенка во время родов. Как утверждает женщина, ей были противопоказаны естественные роды, но специалисты сделали кесарево сечение слишком поздно.

