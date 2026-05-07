В России родители случайно узнали о скрытом врачами годы назад заражении ребенка ВИЧ

На Камчатке врачей обвинили в заражении ребенка ВИЧ

На Камчатке врачей краевой детской больницы обвинили в заражении младенца вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), о котором его родители случайно узнали лишь спустя годы. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, в июле 2020 года здорового ребенка разместили в одной палате с новорожденным с подтвержденным ВИЧ-статусом. После выписки наличие инфекции в документах изначально здорового младенца указано не было, хотя, как утверждается, анализы уже показывали заражение. Диагноз выявили только через четыре года, когда ребенок сдавал анализы перед операцией. В результате антиретровирусную терапию начали с опозданием, на предпоследней стадии болезни. На тот момент обследование показало тяжелые осложнения и поражение иммунной системы.

Начавшаяся проверка Роспотребнадзора выявила в больнице патогенные бактерии на оборудовании и руках персонала. В свою очередь, судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что сотрудники медучреждения использовали общий шприц для промывания венозных катетеров у обоих детей.

По словам юриста Булата Мухамеджанова, который представляет интересы пострадавших, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности, в сжатые сроки проведя необходимые экспертизы. Родители зараженного ребенка намерены потребовать от больницы компенсации вреда и расходов на лечение.

Ранее в Приморье воспитательницу обвинили в заражении детей туберкулезом. Как стало известно, латентную туберкулезную инфекцию выявили у четырех воспитанников одного из детских садов Находки еще в 2023 году. Источником оказалась сотрудница дошкольного учреждения, которая, якобы зная о своем диагнозе, не прошла обязательное медицинское обследование и продолжала работать.