Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:19, 7 мая 2026Россия

В России родители случайно узнали о скрытом врачами годы назад заражении ребенка ВИЧ

На Камчатке врачей обвинили в заражении ребенка ВИЧ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

На Камчатке врачей краевой детской больницы обвинили в заражении младенца вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), о котором его родители случайно узнали лишь спустя годы. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, в июле 2020 года здорового ребенка разместили в одной палате с новорожденным с подтвержденным ВИЧ-статусом. После выписки наличие инфекции в документах изначально здорового младенца указано не было, хотя, как утверждается, анализы уже показывали заражение. Диагноз выявили только через четыре года, когда ребенок сдавал анализы перед операцией. В результате антиретровирусную терапию начали с опозданием, на предпоследней стадии болезни. На тот момент обследование показало тяжелые осложнения и поражение иммунной системы.

Начавшаяся проверка Роспотребнадзора выявила в больнице патогенные бактерии на оборудовании и руках персонала. В свою очередь, судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что сотрудники медучреждения использовали общий шприц для промывания венозных катетеров у обоих детей.

По словам юриста Булата Мухамеджанова, который представляет интересы пострадавших, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности, в сжатые сроки проведя необходимые экспертизы. Родители зараженного ребенка намерены потребовать от больницы компенсации вреда и расходов на лечение.

Ранее в Приморье воспитательницу обвинили в заражении детей туберкулезом. Как стало известно, латентную туберкулезную инфекцию выявили у четырех воспитанников одного из детских садов Находки еще в 2023 году. Источником оказалась сотрудница дошкольного учреждения, которая, якобы зная о своем диагнозе, не прошла обязательное медицинское обследование и продолжала работать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина устроила самую массовую атаку на Россию на фоне «режима тишины» Зеленского. Сирены, взрывы, эвакуации. Что известно?

    Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с утильсбором

    42-летняя звезда «Универа» показала фигуру в бикини и восхитила фанатов

    Каждый пятый российский банк столкнулся с убытками

    Число сбитых беспилотников на подлете к Москве выросло до 16

    Россиянин сменил профессию детского педагога на наркоторговца

    В России создали дронопорты для БПЛА-перехватчиков

    Стали известны подробности задержания «звездного» адвоката в Москве

    Россиянка построила бизнес на конфетах с необычной начинкой и села на 14,5 года

    Американское агентство похвалило Милея и повысило рейтинг Аргентины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok