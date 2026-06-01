В Москве празднование дня рождения школьницы завершилось смертью одной из приглашенных

В Москве празднование дня рождения школьницы завершилось смертью одной из приглашенных.

По данным издания, 18-летняя девушка случайно выпала из окна восьмого этажа и не выжила.

Как пишет MK.RU, именинницу, которой исполнилось 17 лет, друзья решили поздравить в ночь на 1 июня. Сначала компания подростков отправилась праздновать на улицу на детскую площадку. Затем они вернулись в подъезд дома. Соседи отметили, что несовершеннолетние шумно себя вели.

Около четырех утра тинейджеры разместились на подоконнике восьмого этажа лестничной клетки. Внезапно 18-летняя гостья упала из окна, она приземлилась на козырек подъезда. Полученные ею травмы оказались несовместимы с жизнью.

