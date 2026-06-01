Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:36, 1 июня 2026Силовые структуры

В громком деле о космических контрактах Минобороны России поставили точку

В Москве суд приговорил экс-главу «Радиоавтоматики» Иванова
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего совладельца поставщика электронной компонентной базы «Радиоавтоматика» Владимира Иванова по делу о хищении 300 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Мужчину также оштрафовали на 700 тысяч рублей. Его признали виновным по статье 159 УК РФ.

С 2016 по 2018 год Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга (ЦНИРТИ) и «Радиоавтоматика» заключили несколько соглашений на выполнение опытно-конструкторских работ. Речь идет о поставках электронной компонентной базы, в том числе для работы в космосе. Сумма контактов превысила 800 миллионов рублей. Документы были подписаны в рамках государственного оборонного заказа для исполнения институтом обязательств по госконтракту с Министерством обороны.

По версии следствия, осужденный завысил стоимость компонентов и похитил у института почти 300 миллионов рублей.

Защита осужденного заявила, что лежащая в основе обвинения экспертиза проводилась без соответствующих познаний о радиокомпонентах, поэтому приговор необоснован и будет обжалован.

Ранее сообщалось, что «Радиоавтоматика» поставила всю необходимую продукцию, которая в результате была принята и в штатном режиме до сих пор функционирует в космосе. Позднее в ЦНИРТИ решили провести экспертизу, опираясь на цены в интернет-магазине приборов и электронных компонентов «Чип и Дип». При этом товары на данном сайте не подходят для работы в космосе, утверждали эксперты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Литве высказались о предоставлении Прибалтикой пространства для ударов по России

    Россиянка попала под следствие за экстремистские комментарии в интернете

    Психиатр перечислил школьникам признаки выгорания

    Брат Лерчек обратился к россиянам и опроверг слухи о ее заболевании

    Переход импортеров на систему СПОТ связали с неизбежными техническими ошибками

    «Радиостанция Судного дня» передала слово «сортотюк»

    Иран прекратил переговоры с США

    В МИД сделали заявлении о нахождении российских военных в Сирии

    GAC объявил старт продаж нового большого кроссовера для россиян

    Названы повышающие риск ранней смерти продукты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok