В громком деле о космических контрактах Минобороны России поставили точку

В Москве суд приговорил экс-главу «Радиоавтоматики» Иванова

В Москве суд приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего совладельца поставщика электронной компонентной базы «Радиоавтоматика» Владимира Иванова по делу о хищении 300 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Мужчину также оштрафовали на 700 тысяч рублей. Его признали виновным по статье 159 УК РФ.

С 2016 по 2018 год Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга (ЦНИРТИ) и «Радиоавтоматика» заключили несколько соглашений на выполнение опытно-конструкторских работ. Речь идет о поставках электронной компонентной базы, в том числе для работы в космосе. Сумма контактов превысила 800 миллионов рублей. Документы были подписаны в рамках государственного оборонного заказа для исполнения институтом обязательств по госконтракту с Министерством обороны.

По версии следствия, осужденный завысил стоимость компонентов и похитил у института почти 300 миллионов рублей.

Защита осужденного заявила, что лежащая в основе обвинения экспертиза проводилась без соответствующих познаний о радиокомпонентах, поэтому приговор необоснован и будет обжалован.

Ранее сообщалось, что «Радиоавтоматика» поставила всю необходимую продукцию, которая в результате была принята и в штатном режиме до сих пор функционирует в космосе. Позднее в ЦНИРТИ решили провести экспертизу, опираясь на цены в интернет-магазине приборов и электронных компонентов «Чип и Дип». При этом товары на данном сайте не подходят для работы в космосе, утверждали эксперты.