Брат Лерчек обратился к россиянам и опроверг слухи о ее заболевании

Брат блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Родион рассказал, как его сестра проходит лечение от рака. В видео, опубликованном в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) он также опроверг слухи о том, что на самом деле она не болеет.

Брат блогерши снял видео из больничной палаты и отметил, что Лерчек предстоит шестая химиотерапия. Он также показал медицинскую карту Чекалиной.

«Меня на самом деле очень сильно поражает, что многие люди не верят, что моя сестра болеет раком. (...) Люди пожалуйста, не будьте обманутыми, не верьте всему, что пишут в интернете», — обратился родственник Лерчек к россиянам.

Сама Чекалина также появилась в роликах брата и заявила, что после шестой химиотерапии ей предстоит еще три. Кроме того, блогерша поблагодарила тех, кто переживает за нее.

Ранее Лерчек ответила на обвинения во лжи о болезни. Она показала свою палату и шрам, оставшийся на спине после операции.

В начале марта стало известно, что у Лерчек обнаружили рак желудка четвертой стадии со множественными метастазами. Блогерша проходит химиотерапию, а также лучевую и иммунную терапию.

