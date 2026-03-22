Жених Лерчек рассказал о ее лечении от рака

Жених Лерчек Сквиччиарини: Блогерша проходит три вида терапии от рака

Жених заболевшей раком блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) Луис Сквиччиарини рассказал о ее лечении. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Сквиччиарини сообщил, что Лерчек параллельно проходит три вида лечения от рака. Он уточнил, что это химиотерапия, иммунотерапия и лучевая терапия. Курс включает девять процедур с перерывом в три недели.

«Мы с друзьями ее поддерживаем, семья всегда рядом. Она держится, но это очень тяжело. Три терапии параллельно это очень тяжело для человека», — добавил мужчина.

Ранее Лерчек впервые вышла на связь после новости о раке. Она поблагодарила поклонников за поддержку и добавила, что очень сильно хочет жить.