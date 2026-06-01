Археолог выкопал останки д'Артаньяна незаконно

21:05, 1 июня 2026

В Нидерландах археолог Дейкман выкопал скелет д'Артаньяна незаконно
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

В Нидерландах археолога, который выкопал останки, возможно принадлежащие легендарному французскому мушкетеру д'Артаньяну, обвинили в незаконных раскопках. Об этом сообщает DutchNews.

Вим Дейкман в марте 2026 года объявил о возможном обнаружении останков графа Шарля де Бац де Кастельмора, более известного как д'Артаньян. Скелет нашли под просевшим полом церкви в Вольдере, пригороде Маастрихта. Именно там, по историческим данным, мог быть поспешно захоронен прославленный капитан королевских мушкетеров, смертельно раненный в 1673 году при осаде города.

1 июня администрация Маастрихта заявила, что Дейкман выкопал останки без соответствующего разрешения и, вероятно, уничтожил важные артефакты в захоронении, которые помогли бы точно установить, кому оно принадлежит. Йос Валке, диакон церкви, где были обнаружены кости, заявил в интервью DutchNews, что священники не знали о необходимости получения официального разрешения на раскопки в здании, которое является памятником архитектуры. Они привлекли Дейкмана к раскопкам как известного специалиста.

После появления в церкви команды археологов, присланных властями, священнослужитель заявил, что Дейкман работал очень грубо и сравнил его с хирургом, который орудует столовым ножом. «Профессионалы все сначала измерили, сантиметр за сантиметром, и он просто взял лопату и начал копать», — сказал Валке.

При этом Дейкман, как пишет DutchNews, был профессиональным историком и 40 лет проработал официальным городским археологом Маастрихта. В 2022 году он вышел на пенсию, а в апреле, уже после объявления об обнаружении костей д'Артаньяна, получил от властей рыцарский титул.

В мае Дейкмана арестовали за сокрытие останков д'Артаньяна. Конфликт разгорелся, когда археолог лично привез из немецкой лаборатории часть локтевой кости и два зуба, а не отправил их обычной почтой, как того требовал муниципалитет Маастрихта, формально владеющий артефактами.

