Археолога арестовали за сокрытие костей д'Артаньяна

В Нидерландах археолога арестовали за перевозку костей д'Артаньяна

В Нидерландах археолога арестовали за то, что он самостоятельно организовал перевозку костей, которые могут принадлежать легендарному мушкетеру д'Артаньяну. Об этом сообщает DutchNews.nl.

Исследователь Вим Дейкман в марте 2026 года объявил о возможном обнаружении останков графа Шарля де Бац де Кастельмора, более известного как д'Артаньян. Скелет нашли под просевшим полом церкви в Вольдере, пригороде Маастрихта. Именно там, по историческим данным, мог быть поспешно захоронен прославленный капитан королевских мушкетеров, смертельно раненный в 1673 году при осаде города. Среди улик — пулевое отверстие в груди на уровне сердца и старинная французская монета.

Конфликт разгорелся, когда Дейкман лично привез из немецкой лаборатории часть локтевой кости и два зуба, а не отправил их обычной почтой, как того требовал муниципалитет Маастрихта, формально владеющий артефактами. По словам археолога, он посчитал пересылку слишком рискованной. Полиция задержала ученого в среду, 20 мая, однако после того, как он через друга передал кости чиновникам, его отпустили.

Результаты сравнения ДНК зубов с генетическим материалом предполагаемого потомка д'Артаньяна пока не обнародованы. Сам Дейкман от комментариев пока воздерживается. Если гипотеза подтвердится, это станет первой достоверно идентифицированной могилой легендарного прототипа героя романов Александра Дюма.

