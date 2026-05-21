16:12, 21 мая 2026

Археолога арестовали за сокрытие костей д'Артаньяна

Антонина Черташ
Фото: Kostyantyn Skuridin / Shutterstock / Fotodom

В Нидерландах археолога арестовали за то, что он самостоятельно организовал перевозку костей, которые могут принадлежать легендарному мушкетеру д'Артаньяну. Об этом сообщает DutchNews.nl.

Исследователь Вим Дейкман в марте 2026 года объявил о возможном обнаружении останков графа Шарля де Бац де Кастельмора, более известного как д'Артаньян. Скелет нашли под просевшим полом церкви в Вольдере, пригороде Маастрихта. Именно там, по историческим данным, мог быть поспешно захоронен прославленный капитан королевских мушкетеров, смертельно раненный в 1673 году при осаде города. Среди улик — пулевое отверстие в груди на уровне сердца и старинная французская монета.

Конфликт разгорелся, когда Дейкман лично привез из немецкой лаборатории часть локтевой кости и два зуба, а не отправил их обычной почтой, как того требовал муниципалитет Маастрихта, формально владеющий артефактами. По словам археолога, он посчитал пересылку слишком рискованной. Полиция задержала ученого в среду, 20 мая, однако после того, как он через друга передал кости чиновникам, его отпустили.

Результаты сравнения ДНК зубов с генетическим материалом предполагаемого потомка д'Артаньяна пока не обнародованы. Сам Дейкман от комментариев пока воздерживается. Если гипотеза подтвердится, это станет первой достоверно идентифицированной могилой легендарного прототипа героя романов Александра Дюма.

Ранее сообщалось, что так называемый манускрипт Войнича, который не могли разгадать десятки лет, оказался шифром. В работе, опубликованной в научном журнале Cryptologia, излагается метод шифрования, подобным которому мог пользоваться автор таинственной рукописи.

