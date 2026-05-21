Путин заявил о повышении боеготовности разных родов войск с учетом опыта СВО

Путин: ВС России будут отрабатывать боевые задачи по опыту СВО

Вооруженные силы РФ будут отрабатывать боевые задачи по опыту специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Безусловно, будем повышать боеготовность других видов и родов войск, отрабатывать учебно-боевые задачи с учетом опыта специальной военной операции», — обозначил глава государства.

Ранее Путин заявил, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений. При этом он подчеркнул, что для страны важно повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил.

Путин также поделился, что Россия работает над развитием ядерной триады в плановом режиме. По его оценке, она будет оставаться на уровне необходимой достаточности.